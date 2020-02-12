Лос-Анджелес, США, , 18:01 — REGNUM Режиссёр Уэс Андерсон и кинокомпания Searchlight Picture выложили в сеть первый трейлер предстоящего фильма «Французский диспетчер» («Французская депеша»; The French Dispatch). Ролик был опубликован 12 февраля на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Сюжет картины расскажет о работе во Франции одого издания, штаб-квартира которого находится в США. Актёрский состав картины является по настоящему звёздным, в ней снялись Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Уиллем Дефо и другие известные актёры.

Searchlight Picture приобрела права на дистрибуцию «Французского диспетчера» в сентябре 2019 года. Уэс Андерсон держит детали сюжета картины в секрете, ранее он сообщал журналистам лишь общую информацию о проекте.

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