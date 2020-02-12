Тирасполь, , 16:22 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики отказались от логотипа и бренда Приднестровья, разработанного студией Артемия Лебедева. Как передает ИА REGNUM, власти Приднестровья пока не назвали конкретных причин отказа.

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Зато сам Лебедев уже прокомментировал это на своем канале YouTube, дав понять, что логотип не понравился президенту ПМР Вадиму Красносельскому и «какому-то другому начальству».

«Поступили новости о том, что президент республики и какое-то другое начальство сказали, что им этот логотип не нравится, потому что нет профиля Суворова и еще чего-то там. Но это абсолютно не важно. Потому что это тот самый случай, когда мнение президента страны не имеет никакого значения», — сказал Лебедев.

Он добавил, что логотип создают для привлечения туристов в Приднестровье, а не чтобы понравиться президенту.

Приднестровье он назвал «хорошим заповедником времен СССР», где люди берегут и охраняют свою историю.

Отметим, что на логотипе Приднестровья, подготовленном студией Лебедева, изображены холмы, вино, Бендерская крепость, река Днестр и советская звезда. В то же время президент ПМР Вадим Красносельский ранее заявил, что хотел бы видеть там изображение тираспольского памятника Суворову.