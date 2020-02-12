Лос-Анджелес, США, , 16:13 — REGNUM Актер Сильвестр Сталлоне примет участие в проекте продюсера Майкла Бэя под названием «Маленькая Америка», сыграв отставного героя-рейнджера.

По сообщению издания Deadline, фильм расскажет о будущем, в котором США обанкротились и превратились в новую «горячую точку», где постоянно идут боевые действия. Герой Сталлоне отправляется в «Маленькую Америку», небольшой анклав в Гонконге, в котором от войны укрылись американцы. Рейнджеру предстоит найти пропавшую дочь азиатского миллиардера. Сюжет, ничего не скажешь, оригинальный.

Съемками фильма займется американская студия Platinum Dunes, хотя ранее заняться проектом планировала компания Universal. Ожидается, что съемки начнутся уже летом 2020 года.