Лос-Анджелес, США, , 16:12 — REGNUM Аналитическая компания Exhibitor Relations (ERC) сообщила, что кинокомпании Sony и Marvel назначили дату премьеры их новой совместной картины на 8 октября 2021 года. Соответствующую публикацию ERC разместила 11 февраля в соцсети Twitter.

https://twitter.com/ERCboxoffice/status/1227248262664486912

Пока нет никакой информации о том, что это будет за фильм и кто выступит в нём в качестве главных героев. Фанаты обратили внимание на то, что кинокомикс выйдет на экраны между премьерами третьего фильма Marvel про Человека-паука и сиквела «Венома» от Sony.

Ранее инсайдеры сообщили СМИ, что глава Marvel недоволен соглашением между Sony и Marvel касающегося более плотного переплетения их киновселенных. По информации источников, Кевин Файги выступает против того, чтобы в фильмах Marvel Морбиусу и Веному было предоставлено достаточное количество экранного времени, в то время как Sony настаивает на этом.

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