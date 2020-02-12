Штат Калифорния, США, , 16:00 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures и студия Marvel продолжат совместную работу по экранизации комиксов. Новый фильм должен выйти 8 октября 2021 года.

Об этом сообщил портал KinoNews со ссылкой на издание Comic Book. Пока неизвестна ни тематика, ни актерский состав предстоящего фильма. Уже этим летом на мировые экраны выйдет другой совместный проект компаний — третья часть саги о Человеке-пауке.

Ранее СМИ сообщали о «разладе» между Sony Pictures и материнской компанией Marvel — Walt Disney, грозившем полным разрывом сотрудничества. В Sony сначала отказались от пересмотра первоначального соглашения по финансированию. Так, Disney предлагала по-новому разделить расходы на съемки и доход от проката (70% должно было отойти Sony). Позднее киногигант согласился с предложением Walt Disney, и совместные проекты продолжились.