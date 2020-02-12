Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Американская еженедельная газета The Washington Post назвала 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар», прошедшей 9 февраля в Лос-Анджелесе, «вечером «Паразитов», а также призвала посмотреть картину тех, кто ещё этого не сделал.

Напомним, что фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен четырех наград премии «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

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После «Оскара» в американских кинотеатрах зафиксировали рост продаж билетов на южнокорейский фильм.

Известно, что «Паразиты» вышли на большие экраны Северной Америки в октябре прошлого года. В настоящее время данный фильм показывают две тысячи кинотеатров.

По прогнозам экспертов, кассовые сборы фильма в Северной Америке в ближайшее время могут превысить отметку в 42 млрд вон (~$35,6 млн), а в ближайшем будущем — 60 млрд вон (~$50,8 млн).

До настоящего времени общие кассовые сборы фильма составляют 200 млрд вон (~$169,6 млн), однако это сумма может быть увеличена, поскольку география показа данной картины будет расширена до 130 стран мира.