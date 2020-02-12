Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Южнокорейская группа BTS продолжает лидировать в чарте Billboard Social 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно опубликованным данным, южнокорейский бойз-бенд сохраняет лидерство на протяжении 165 недель.

Напомним, 4 февраля группа BTS установила новый рекорд длительности лидерства в данном чарте, затмив канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера, который удерживал первое место в чарте на протяжении 163-х недель, начиная с марта 2011 года.

Читайте также: Группа BTS побили рекорд певца Джастина Бибера

Отмечается, что альбом группы «LOVE YOURSELF: Answer», выпущенный в августе 2018 года также попал в чарт Billboard 200. По сравнению с результатами прошлой недели, альбом опустился на 19 ступеней вниз на 176-е место.

По предварительным данным, новый альбом южнокорейской группы «MAP OF THE SOUL: 7» выйдет 21 февраля.

Рейтинг Billboard Social 50 включает в себя исполнителей по критерию их активности в различных социальных сетях. Запущен в декабре 2010 года.

Billboard 200— список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.