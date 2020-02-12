Лос-Анджелес, США, , 08:00 — REGNUM Новые обвинения выдвинуты следствием против актера телесериала «Империя» Джусси Смоллетта, 11 февраля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спецпрокурора по данному делу Дэна Уэбба.

Актера обвиняют в даче ложных показаний правоохранительным органам. Всего в уголовном деле шесть эпизодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года Джусси Смоллетт заявил о нападении на себя. Он объявил, что его атаковали два преступника, которые сопровождали свои действия гомофобными и расистскими высказываниями. Спустя месяц полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались личный тренер Смоллетта и один из актеров массовки сериала «Империя», которым «потрепевший» заплатил за нападение. Против него было предъявлено обвинение в инсценировке преступления, которое затем были снято прокуратурой.

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