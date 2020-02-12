Лондон, , 00:57 — REGNUM 11 февраля лондонская галерея Pace открыла персональную выставку «пионера света, пространства и времени» Джеймса Таррелла. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Уже более 60 лет художник занимается своим концептом пространства внутри пространства. Его работы служат порталом в альтернативное восприятие действительности — с помощью иллюзий, его арт-объекты меняют контекст в зависимости от угла зрения.

На выставке будут представлены и ранние работы автора, которые тот ознаменовал «манифестацией света, который направляет наш взгляд не на объект, а сквозь.»

Выставка продлится до 27 марта 2020 года.