Лос-Анджелес, США, , 00:53 — REGNUM Знаменитая американская певица, актриса и музыкальный продюсер Рианна раскрыла свои планы относительно Дня святого Валентина. Она сообщила, что будет работать над новой песней с «весьма особенным гостем».

«Я ужасно взбудоражена. Не могу сказать с кем работаю, но это кое-кто, с кем я давно хотела поработать. Ладно, скажу. Это Фаррел Уильямс», — сказала в интервью исполнительница.

По информации американского новостного журнала The Cut, певица также дала совет девушкам, которые будут встречать праздник в одиночестве. Она заявила, что лучшим способом его отметить станет покупка нижнего белья и различных вкусностей.

Напомним, что ранее, в 2017 году, Рианна и Фаррелл уже работали над треком «Lemon». В настоящее время певица готовит материал для своего предстоящего альбома «R9».