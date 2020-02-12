Гонконг, Китай, , 00:51 — REGNUM Руководство Art Basel Hong Kong 2020 сообщило об отмене Гонконгской арт-ярмарки, которая должна была пройти с 19 по 21 марта. Об этом сообщает официальный сайт ярмарки.

Как сказано на сайте, арт-яврмарку отменили «из-за серьезного распространения коронавируса, который недавно получил статус глобальной угрозы от Всемирной организации здравоохранения.»

Тем не менее, Art Basel Hong Kong состоится в следующем году. Официальные даты проведения назначены на 25 — 27 марта 2021 года.