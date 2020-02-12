Беверли-Хиллз, США, , 00:43 — REGNUM Легендарная американская рок-группа, образованная в 1983 году, Red Hot Chili Peppers дала первый с 2007 года концерт с участником коллектива — гитаристом Джоном Фрушанте. Напомним, что в 2009 году он решил выйти из группы, о воссоединении музыканты объявили в декабре прошлого года.

Музыканты сыграли три песни на концерте, который был посвящен памяти Эндрю Беркла — продюсера, который скончался 6 января 2020 года. Это мероприятие было организовано фондом скейтбордиста Тони Хоука.

По информации российского новостного портала Афиша Daily, на сцене в обновленном составе музыканты сыграли все свои главные хиты.

Стоит отметить, что Фрушанте заменил Джоша Клингхоффера, который выступал с коллективом последние десять лет.