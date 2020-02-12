Лос-Анджелес, США, , 00:25 — REGNUM Компании Netflix не удалось отклонить судебный иск на $25 млн по обвинению в плагиате, касающемуся интерактивного фильма «Чёрное зеркало: Брандашмыг». Об этом 11 февраля сообщил портал Comicbook.

Судья решил, что картина «Чёрное зеркало: Брандашмыг» является художественным произведением (даже если целью его создания является получение прибыли), и что вопрос об использовании товарного знака «Выбери своё приключение» (Choose Your Own Adventure) позволяет поставить вопрос о проведении полноценного юридического спора.

Netflix занял позицию, согласно которой «идея повествовательного способа рассказа, в рамках которой читатели или зрители делают свой собственный выбор, не защищена законом о товарных знаках».

Иск против Netflix был подан компанией Chooseco — издателем детских книг, выходящих под торговой маркой «Выбери своё приключение». Истец утверждает, что потоковый сервис использовал придуманный им формат, «паразитируя» на ассоциации с его торговой маркой, тем самым уклонившись от лицензионных отчислений.

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