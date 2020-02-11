Душанбе, , 23:47 — REGNUM Тексты песен, а также тексты героев кинофильмов в Таджикистане в скором времени могут начать проверять на «правильность». Об этом сегодня, 11 февраля, на прошедшей в Душанбе пресс-конференции сообщил глава отдела регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии Таджикистана Абдурахим Зулфониён.

По его словам, рабочая группа ведомства подготовила поправки и изменения в Устав Комитета и закон «О языке» и направила их на рассмотрение в правительство страны.

Разработанные изменения должны позволить Комитету по языку и терминологии получить право «рассматривать, анализировать и влиять на язык в фильмах и в текстах песен».