Тегеран, , 10:28 — REGNUM Иранская неделя культуры по случаю годовщины победы Исламской революции стартовала в Российской библиотеке иностранной литературы на Красной площади в Москве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

По словам журналистов, на церемонии открытия Недели иранской культуры в Москве приняли участие около 500 россиян, интересующихся иранской культурой. Кроме того, на церемонии присутствовали российские официальные лица, действующий посол Исламской Республики Иран Казем Джалали, посол Афганистана, представители других стран и сотрудники Российской библиотеки иностранной литературы.

В своем выступлении посол Ирана в России подчеркнул решимость своей страны расширять культурное сотрудничество между двумя странами. Джалали приурочил празднование Иранской культурной недели к празднованию победы Исламской революции.

Напомним, что каждый год в 22-й день месяца Бахман по персидскому календарю (11 февраля) иранский народ выходит на улицы и принимает участие в общенациональном шествии, чтобы подтвердить свою преданность Исламской революции и Имаму Хомейни, покойному отцу-основателю Исламской Республики.