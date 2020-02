Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Обратный Флэш может стать главным злодеем предстоящего кинокомикса «Флэш», главную роль в котором исполнит актёр Эзра Миллер. Об этом 11 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что информацию ему сообщили те же источники, что ранее назвали Таскмастера главным антагонистом фильма «Чёрная Вдова» (впоследствии выяснилось, что они говорили правду).

Отмечается, что ранее об Эобарде Тоуне (Обратный Флэш) говорили как об одном из злодеев «Флэша», однако если слухи подтвердятся, то это будет означать, что он задаст основное направление сюжета.

Обратный Флэш или Профессор Зум в комиксах является врагом Барри Аллена, который считает, что он сам является настоящим Флэшем, а Аллен — самозванцем. Впервые этот суперзлодей появился в 139-м выпуске «Флэша», его создателями являются писатель Джон Брум и художник Кармин Инфантино.

Читайте ранее в этом сюжете: Обратный Флэш в предстоящем кинокомиксе будет женщиной?