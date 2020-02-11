Нью-Йорк, США, , 21:50 — REGNUM Netflix выложила в сеть первый полноценный трейлер и постер второго сезона фантастического сериала «Видоизменённый углерод». Ролик был опубликован 11 февраля на YouTube-канале компании.

Кроме Энтони Маки в роли Такеши Ковача поклонники сериала также могут видеть в кадре других знакомых персонажей. В том числе некого человека в «оригинальном теле» Ковача, которого играет Уилл Юн Ли.

https://twitter.com/epscapecom/status/1227258032305950720

Все серии продолжения «Видоизменённого углерода» будут выложены на сайте Netflix 27 февраля 2020 года. Премьера первого сезона шоу состоялась 2 февраля 2018 года.

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