Лос-Анджелес, США, , 21:25 — REGNUM Режиссёр Райан Джонсон во время церемонии вручения премии «Оскар 2020» похвалил фильм Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 11 февраля сообщил портал Screen Rant.

Джонсон заявил, что от картины он был «просто в восторге» и почувствовал гордость от того, что Абрамс вложил в неё «сердце и душу».

«Да, для меня как фаната «Звёздных войн» это был особенный опыт», — сказал Джонсон.

Ранее кинематографист заявил, что ему будет всё равно по поводу того, будет ли девятая часть «Звёздных войн» развивать какие-то сюжетные линии его фильма «Последние джедаи».

Многие фанаты выступили с критикой в адрес Джей Джей Абрамса и его фильма «Скайуокер.Восход». На известном сайте Rotten Tomatoes картина получила «гнилой» рейтинг: критики дали ей всего 52%.

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