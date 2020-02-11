Ташкент, , 20:21 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, в присутствии министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова состоялась встреча художественного руководителя театра Марка Вайля «Ильхом» Бориса Гафурова и одного из учредителей СП ООО «OFELOS PLAZA» Ольги Шавриной, сообщается в фейсбук-группе Уят.уз.

Напомним, что новый владелец помещения, в котором располагается театр, попросил руководство творческого коллектива его освободить.

«На встрече была достигнута договорённость о том, что театр сохранит свое историческое помещение. Новый владелец здания планирует строительство бизнес-центра, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу», говорится в сообщении.

Компанией-владельцем здания с театром «Ильхом» будет заключено соглашение о сотрудничестве и безвозмездном предоставлении помещений на срок в 10 лет.

Ранее сообщалось, что дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева пообещала не дать в обиду театр, который выгоняли на улицу.

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