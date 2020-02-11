Лос-Анджелес, США, , 20:16 — REGNUM Ленардо Ди Каприо ведет переговоры по поводу своего участия в проекте биографического фильма про известного мотокаскадёра из США Ивела Книвела. Об этом 11 февраля сообщил портал The Illuminerdi со ссылкой на инсайдеров.

https://twitter.com/screenrant/status/1227224939213807616

Сценарий к будущей картине напишет автор «Волка с Уолл-стрит» Теренс Уинтер на основе книги Evel Knievel On Tour писателя Шелдона Солтмана, Ди Каприо должен будет исполнить главную роль. Производством фильма займётся Paramount Pictures.

Стоит отметить, что отношения между Ивелом Книвелом и Шелдоном Солтманом были непростыми. В 1977 году, после того, как Солтман выпустил свою книгу, каскадёр напал на него с бейсбольной битой, обвинив во лжи и оставив писателя без сознания.

За свою жизнь Ивел Книвел совершил множество невероятных трюков с мотоциклом, как удачных, так и неудачных. По некоторым данным, за свою карьеру мотокаскадёра он около 40 раз ломал кости.

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