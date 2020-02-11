Лос-Анджелес, США, , 19:40 — REGNUM Сегодня, 11 февраля 2020 года исполнилось 80 лет известному анимационному сериалу «Том и Джерри». Об этом напомнило издание Comicbook.

В феврале 1940 года была закончена работа над короткометражным мультфильмом Puss Gets the Boot («Кот получает пинка»). На большие экраны он вышел 20 марта 1940 года. Стоит отметить, что тогда кот и мышь ещё не были Томом и Джерри, создатели картины дали им клички Джаспер и Джинкс.

Над созданием мультфильма работали аниматоры Джозеф Барбера, Уильям Ханна и Рудольф Изинг. «Кот получает пинка» был номинирован на премию «Оскар» как «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer было выпущено 164 короткометражных мульфильма «Том и Джерри». Впоследствии было выпущено ещё несколько сериалов и полнометражных картин. За всю историю существования мультфильмы «Том и Джерри» получил семь «Оскаров».

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