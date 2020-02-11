Рига, , 15:24 — REGNUM 29 февраля на сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля по пьесе Дункана Макмиллана «Драгоценные камушки жизни».

По сообщению портала Театр, пьеса современного британского драматурга «Драгоценные камушки жизни» (Every brilliant thing) была создана в 2014 году и до сих пор не переводилась на русский язык. Автором первого русского перевода стала Лина Овчинникова. Автор обращается к проблеме суицидальной депрессии, с которой столкнулся семилетний мальчик, когда его мать попыталась покончить с собой. Ответом на потрясение стал составленный мальчиком список вещей, ради которых стоит жить.

В Рижском русском театре над созданием постановки по пьесе Макмиллана работала актриса и режиссер Резия Калниня. Главную роль исполнят Анатолий Фечин и Иван Стрельцов.