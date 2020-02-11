Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Знаменитая российская оперная дива Анна Нетребко удостоена престижной музыкальной премии Polar за 2020 год. Она учреждена в 1989 году легендарным Стигом Андерсоном, продюсером всемирно известной группы ABBA.

В релизе на сайте премии Polar отмечается, что «для оперы как для вида искусства имеет большое значение способность захватить зрительское внимание. Никто из современников не делает это лучше, чем Анна Нетребко».

Также премию получила американский композитор Диан Уоррен. Ее песни исполняют Селин Дион, Леди Гага и Aerosmith, а также другие известные исполнители.