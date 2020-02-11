Бали, Индонезия, , 13:55 — REGNUM Классическая детская книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» была переведена на язык жителей индонезийского острова Бали, сообщает Antara.

«Эта французская книга ранее была переведена на различные языки, такие как испанский, русский, голландский, шведский, вьетнамский и итальянский», — заявил издатель балийской версии книги Паскаль Хирхольц.

Известно, что в этой книге, помимо перевода на язык народа Бали, есть также балийский сценарий.

«Мы надеемся, что эта книга поможет вдохновить молодежь, особенно на острове Бали, больше любить балийский язык и персонажей. Мы выражаем озабоченность и беспокойство в связи с тем, что в будущем балийский язык может исчезнуть», — отметил Паскаль Хирхольц.

Во время презентации книги в музее Пасифика на острове Бали были также выставлены картины местных и зарубежных художников, вдохновленных книгой «Маленький принц».

Напомним, в настоящее время в Индонезии книга «Маленький принц» была переведена на индонезийский и балийский языки. Планируется также перевести книгу на яванский и сунданский языки.