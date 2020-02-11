Лос-Анджелес, США, , 13:34 — REGNUM У фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» сменилось название после неудовлетворительного старта проката. Об этом 10 февраля сообщило Entertainment Weekly.

Теперь картина называется «Харли Квинн: Хищные птицы». Вероятно, авторы фильма считают, что новое название привлечёт больше зрителей в кинотеатры.

Напомним, за первый прокатный уикенд в США «Хищные птицы» собрали около $33 млн. При этом авторы картины надеялись получить, как минимум, $55 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Дауни-младший рассказал, как готовился к прослушиванию на роль Тони Старка