Лондон, , 09:48 — REGNUM Британский комедийный сериал «Половое воспитание» продлили на третий сезон. Об этом сообщалось 10 февраля в ролике на YouTube-канале Netflix.

В коротком тизере директор школы мистер Грофф рассказывает зрителям о проблемах главных героев сериала. По его словам, фанатам шоу предстоит узнать, как они разрешатся в третьем сезоне.

Напомним, «Половое воспитание» вышло на Netflix в 2019 году. Сериал был высоко оценён зрителями и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: «С.S.I.: Место преступления» может вернуться на экраны с актёрами оригинала