Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM Вечером 9 февраля (ночью с 9 на 10 февраля по московскому времени) прошло одно из знаковых событий в области культуры в мире — вручение в Лос-Анджелесе мире премии Американской академии киноискусств и наук «Оскар». Однако по свидетельству исследовательской компания Nielsen количество зрителей, смотревших трансляцию, было рекордно малым.

К ужасу организаторов эта цифра падает уже несколько лет. Так в 2020 церемонию в прямом эфире видели всего 23,6 миллионов человек. Для сравнения: в 2018 году церемонию вручения «Оскара» посмотрели 26,5 миллионов человек, а в 2019 году — 29,6 миллионов. Специалисты кино указывают на несколько падения интереса — в числе первых неоправданная продолжительность — более трех с половиной часов и отсутствие культового ведущего.