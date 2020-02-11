Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Телеканал CBS хочет «возродить» популярный сериал «С.S.I.: Место преступления». Об этом 10 февраля сообщил The Hollywood Reporter.

Планируется запустить серию спецэпизодов с актёрами оригинального шоу в честь 20-летия франшизы. Сейчас CBS ведёт переговоры с автором проекта Энтони Зайкером.

Напомним, «С.S.I.: Место преступления» — это популярный американский сериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории. Премьера состоялась 6 октября 2000 года.

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