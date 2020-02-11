Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix объявил о намерении выпустить третий сезон британского комедийного сериала «Половое воспитание», который приобрел большую популярность у зрителей.

По сообщению американского издания Deadline, сериал с Джиллиан Андерсон вернется на платформу Netflix уже в 2021 году. Объявляя о предстоящем третьем сезоне, платформа выпустила специальный видео-тизер.

Работа режиссера Бена Тейлора и сценариста Лори Нанн, рассказывающая о взаимоотношениях учащихся средней школы английского города Мурдэйл, пришлась по душе зрителям: после выхода второго сезона в январе 2020 года его успели посмотреть более 40 миллионов человек по всему миру.