Лос-Анджелес, США, , 05:17 — REGNUM Продюсер Тодд Гарнер ответил в сети на вопросы фанатов о предстоящей перезагрузке фильма «Смертельная битва», в основу которого легла популярная франшиза видеоигр Mortal Kombat. Об этом 11 февраля сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/4kenway/status/1220378927782400000

Когда поклонник под ником Alex Kenway спросил его, будут ли в фильме эффекты в виде смертельных ударов, рентгеновских снимков и сокрушающих ударов, аналогично существующим в Mortal Kombat 11, Гарнер дал странный и не вполне понятный ответ: «Ну, они не танцуют…».

https://twitter.com/chad_roddy/status/1223705219919437824

Другой пользователь задал ему вопрос о том, будет ли картина сфокусирована на реальных эффектах, компьютерной графике или же объединении этих подходов. На это продюсер ответил, что команде проекта не нужно будет делать упор на компьютерной графике, поскольку актёры являются настоящими мастерами боевых искусств.

«Эти актёры также крутые (мастера — ИА REGNUM) боевых искусств. Не нужно много компьютерной графики…», — написал Гарнер.

Первые фото и видео со съёмок новой «Смертельной битвы» были выложены в сеть в сентябре 2019 года. Снимает картину режиссёр Грег Руссо, для которого этот кинопроект будет дебютным.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили первые фото и видео со съемок фильма Mortal Kombat