Лос-Анджелес, США, , 04:58 — REGNUM Продюсер перезагрузки фильма ужасов «Техасская резня бензопилой» Федерико Альварес в интервью журналистам рассказал о том, чего могут ждать фанаты. Об этом 10 февраля сообщил портал We Got This Covered.

«Видение Тохиллов — это именно то, чего хотят фанаты. Оно жестокое, волнующее и настолько развратное, что останется с вами навсегда», — сказал Альварес.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что перезагрузку «Техасской резнибензопилой» будут снимать режиссёры Райан и Энди Тохиллы на основе сценария Криса Томаса Девлина. Оригинальный фильм Тоуба Хупера вышел на экраны 26 августа 2017 года.

