Лос-Анджелес, США, , 00:25 — REGNUM Режиссёр фильмов «Кролик Джоджо» и «Тор: Рагнарёк» Тайка Вайтити заявил, что иногда он думает о том, чтобы отказался от использвания компьютеров Apple в пользу ПК. Об этом 10 февраля сообщил портал Engadget.

С подобным заявлением Вайтити выступил во время церемонии вручения премии «Оскар», после того, как спустился со сцены.

«Apple необходимо исправить её клавиатуры. На них невозможно набирать. Они стали хуже, — сказал Вайтити, — мне сразу хочется вернуться на ПК».

Режиссёр признался: он предпочитает, когда клавиши имеют больший ход и более сильное сопротивление и добавил, что узкие клавиши становятся причиной появления дискомфорта в плечах и связках, что является проблемой, когда приходится много работать над текстом.

Напомним, 10 февраля 2020 года Тайка Вайтити получил премию «Оскар 2020» в номинации «Лучший сценарий-адаптация» за фильм «Кролик Джоджо».

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