Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM Роберт Дауни — младший рассказал, как он готовился к пробам на роль Железного Человека. Об этом 10 февраля сообщил портал Digital Spy.

Актёр сообщил, что он готовился к прослушиванию, снова и снова повторяя сцены перед зеркалом, отметив, что это было нечто большее, чем обычная репетиция.

«Я просто стоял перед зеркалом, и думал: «Что если бы я действительно был таким же уверенным, как и этот парень», — сказал Дауни-младший.

Актёр также рассказал, кого бы он хотел сыграть, если бы ему не досталась роль Железного Человека. Он признался, что в этом случае он хотел бы стать Соколиным Глазом, добавив, что является фанатом Джереми Реннера и считает, что тот сделал персонажа по-настоящему «крутым».

Ранее инсайдеры сообщили, что Роберт Дауни — младший просит большую сумму денег за возвращение к роли Железного Человека. Они отметили, что актёр выдвинул такое требование вне зависимости от того, в каком проекте он должен будет исполнить эту роль — в фильме или сериале.

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