Сиэтл, США, , 23:01 — REGNUM Американская рок-группа Pearl Jam, которая выступает в рамках музыкального движения гранж, выложила свой первый за семь лет клип на песню Dance of the Clairvoyants (March III).

Сообщается, что данный трек войдет в новый альбом исполнителей, который получит название Gigaton. Его выход намечен на конец марта.

По информации российского новостного агентства Intermedia, в новом клипе смешиваются кадры с выступления музыкантов и картин природы: северного сияния, морского прибоя, торнадо и распускающихся цветов.

Напомним, что предыдущий альбом музыкантов вышел в 2013 году, назывался он Lightning Bolt. В целом он получил положительные отзывы критиков и занимал первые места в национальных чартах.