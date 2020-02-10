Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Культовая американская поп-группа The Pussycat Dolls выпустила первый за десять лет сингл, который получил название «React». Вместе с релизом песни, музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса также выложил и клип на нее. За пару дней он набрал более 6 миллионов просмотров.

Группа вернулась почти в полном составе, за исключением Мелоди Торнтон, а Николь Шерзингер взяла на себя роль основной солистки. «Спасибо всем фанатам за ваше терпение и преданность все эти годы», — написала она в своем инстаграме.

По информации американского новостного агентства CNN, Шерзингер еще в ноябре прошлого года намекала, что группа воссоединится, выложив в инстаграм фотографию черного сердца с надписью «Pussycat Dolls».

Напомним, что коллектив завоевал популярность в конце 1990-х — начале 2000-х как танцующая группа в стиле бурлеск. В апреле этого года девочки поедут в тур по Великобритании, в рамках которого дадут десять концертов.