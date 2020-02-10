Лилль, Франция, , 22:46 — REGNUM После очередного World Design Street Festival Мехико передал статус мировой столицы дизайна городу Лилль на севере Франции. Об этом сообщает портал Explore France.

В честь этого в городе планируют провести более 600 мероприятий, предложенных организационному комитету World Design Capital для улучшения городской территории.

Ранее столицами дизайна были Турин, Сеул, Хельсинки, Кейптаун, Тайпей и Мехико. Следом за Лиллем титул планируют передать испанской Валенсии.