Лондон, 10 февраля 2020, 22:44 — REGNUM На прошедших торгах Christie’s искусства модернизма и экспрессионизма установлены новые ценовые рекорды. Об этом сообщает портал АРТГИД.
Работа Тамары де Лемпицкой «Портрет Марджори Ферри», которая оценивалась 8 миллионов фунтов, ушла с торгов с ценником 16,2 миллионов фунтов. Предыдущий рекорд Тамары — картина «Розовая туника» за 13,4 миллионов фунтов.
Картина Георга Гросса «Опасная дорога» установила рекорд 9,7 миллионов фунтов, что в целых шесть раз больше предыдущего рекорда художника, установленного 24 года назад.