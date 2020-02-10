Лондон, , 22:44 — REGNUM На прошедших торгах Christie’s искусства модернизма и экспрессионизма установлены новые ценовые рекорды. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Работа Тамары де Лемпицкой «Портрет Марджори Ферри», которая оценивалась 8 миллионов фунтов, ушла с торгов с ценником 16,2 миллионов фунтов. Предыдущий рекорд Тамары — картина «Розовая туника» за 13,4 миллионов фунтов.

Картина Георга Гросса «Опасная дорога» установила рекорд 9,7 миллионов фунтов, что в целых шесть раз больше предыдущего рекорда художника, установленного 24 года назад.