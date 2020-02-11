Тегеран, , 08:31 — REGNUM Иранский короткометражный документальный фильм «Капитан 22», режиссером которого является Арман Голипур Даштаки, получил награду за лучший короткометражный документальный фильм, представленный на 8-ом Международном кинофестивале «Шелковый путь» в Ирландии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 февраля.

Документальный фильм «Капитан 22» был снят и представлен в 2019 году. История повествует о жизни футболиста по имени Али, который чудом спасся от употребления наркотиков. Фильм является шестым документальным фильмом Армана Голипура, молодого режиссера из провинции Чахармахал ва Бахтиари. Голипур также получал на различных фестивалях награды за фильмы со спортивной тематикой.

Международный кинофестиваль «Шелковый путь» состоялся в Дублине (Ирландия) с 21 по 25 января 2020 года. Был представлен эксклюзивный набор мирового кино, включая документальные короткометражные, студенческие фильмы, а также музыкальные клипы. Фестиваль проводится в январе одновременно с днями празднования Китайского Нового года.