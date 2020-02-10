Лос-Анджелес, США, , 21:47 — REGNUM В сеть выложили видео со съёмочной площадки одного из фильмов второй трилогии «Звёздных войн», в котором показан тот самый момент, когда Сэмюэль Л. Джексон «выпросил» фиолетовый меч у Джорджа Лукаса. Ролик был опубликован 9 февраля на форуме Reddit.

В кадре Джордж Лукас объясняет Джексону: так получилось, что «хорошие парни» в «Звёздных войнах» получают синий или зелёный цвет светового меча, а плохие — красный. После этого актёр задаёт режиссёру вопрос: «Фиолетового светового меча нет?».

Фанаты популярной вселенной обратили внимание в основном даже не на само видео с этим разговором и не на факт его появления, а на реакцию, которую продемонстрировал Джексон и выражение его лица после того, как Лукас ответил, что он «может получить фиолетовый».

https://twitter.com/ca1derbayes/status/1226894842057412608

Напомним, фиолетовый цвет светового меча в фильмах вселенной «Звёздные войны"был только у Мейса Винду (Сэмюэл Л. Джексон). Этот герой являлся одним из ключевых членов Совета Джедаев и также одним из тех, кто выступил против обучения Энакина Скайуокера.

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