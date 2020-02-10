Лос-Анджелес, США, , 19:05 — REGNUM Южокорейский режиссёр Пон Чжун Хо, получив четыре премии на церемонии награждения «Оскар 2020», смог повторить рекорд Уолта Диснея. На это 10 февраля обратил внимание портал Screen Rant.

Издание отмечает, что четыре награды, которые получил фильм «Паразиты», конечно, сами по себе не являются рекордными, поскольку ранее по 11 «Оскаров» получили «Бен-Гур», «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля».

Однако Пон Чжун Хо не только был режиссёром «Паразитов», при создании картины он также выступил в качестве одного из сценаристов и продюсеров проекта. Это означает, что кинематографист лично получил четыре «Оскара» за одну церемонию награждения, что до него смог осуществить только Уолт Дисней.

При этом стоит отметить, что в 1954 году, во время 26-й церемонии вручения премии «Оскар», Дисней получил четыре награды не за одну картину, а за четыре: «Живую пустыню» («Лучший документальный фильм»), «Аляскинского эскимоса» («Лучший короткометражный документальный фильм»), «Гудение, свист, звон и гул» (Toot, Whistle, Plunk and Boom; «Лучший короткометражный мультфильм») и «Страну медведей» («Лучший игровой короткометражный фильм»).

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