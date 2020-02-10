Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Жители региона Сванетия в Грузии утром 10 февраля встретили народный праздник Лампроба. Об этом сообщает радио «Атинати».

Сообщается, что мужчины около шести часов утра традиционно выходят из дома с зажжёнными факелами и идут по направлению к церкви с песнями на сванском языке. Там они складывают факела в общий костер и накрывают столы.

Стоит отметить, что Лампроба (в переводе, факел) является древним языческим праздником. Позднее его приурочили к почитанию святого Георгия Победоносца. В семье зажигают столько факелов, сколько в ней мужчин, в том числе и мальчиков. Празднование проходит за 10 недель до пасхи.