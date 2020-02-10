Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Российская певица Анна Бутурлина выступила на церемонии вручения премии «Оскар» вместе с другими актрисами озвучивания Эльзы из мультфильма «Холодное сердце 2». Ролик с номером на песню Into the Unknown был опубликован на YouTube-канале DisneyMusicVEVO 10 февраля.

Во время церемонии вручения «Оскара» оригинальная актриса озвучивания Эльзы Идина Мензел исполнила песню Into the Unknown, в ходе которой к ней присоединились актрисы дубляжа из других стран. Анне Бутурлиной досталась партия во втором припеве композиции.

Напомним, церемония вручения премии «Оскар» состоялась 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе (США). Награду за «Лучший фильм» получила южнокорейская картина «Паразиты».

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