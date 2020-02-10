Лос-Анджелес, США, , 14:18 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш стала новым интернет-мемом после недавно прошедшей церемонии вручения премии «Оскар». В Twitter 10 февраля набирают популярность фотографии её реакции на выступление актрис Кристен Уиг и Майи Рудольф.

https://twitter.com/AkshayShakira/status/1226688889806450688

Во время церемонии Уиг и Рудольф исполнили юмористическую песню на сцене церемонии вручения премии. Многих зрителей этот номер позабавил, а Билли Айлиш оставил в недоумении.

https://twitter.com/phxcoyotesrule/status/1226703108345958400

Теперь многие пользователи социальных сетей выкладывают фото лица певицы с различными подписями. Например, Blackheart пишет: «твоё лицо, когда осознала, что завтра понедельник».

https://twitter.com/AkshayShakira/status/1226695160764850176

Тем не менее, некоторые пользователи попытались оправдать певицу. По их словам, Айлиш скорчила гримасу в ответ на своё изображение на большом экране, а на на номер актрис.

Напомним, церемония вручения премии «Оскар» прошла 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе (США). Награду в категории «Лучший фильм» получила южнокорейская драма «Паразиты».

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