Сеул, , 12:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил кинокартину «Паразиты» с получением «Оскара».

"Я горжусь режиссером Пон Чжун Хо и всей съемочной командой. Вместе вы преодолели все вызовы и наполнили сердца наших сограждан гордостью и мужеством», — написал Мун Чжэ Ин на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения награды «Оскар», премию в номинации «Лучший фильм» получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Также «Паразиты» награждены за лучший оригинальный сценарий, а Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером.

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