Москва, , 09:43 — REGNUM К 130-летию со дня рождения поэта и писателя Бориса Пастернака на портале «Узнай Москву» появился новый туристический маршрут по местам, связанным с жизнью и творчеством классика. Сообщается на портале мэра столицы.

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Экскурсия по местам в Москве, где бывал Пастернак займет около двух часов. Протяженность маршрута — 11 км. Туристы могут посетить восемь мест в центре столицы.

Мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака проходят по всей Москве. На ВДНХ 10 февраля состоится творческий вечер, посвященный писателю.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» продана на аукционе в Нью-Йорке по цене 77,5 тыс. долларов.

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