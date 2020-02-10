Лос-Анджелес, США, , 09:22 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен нескольких наград премии «Оскар». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По их словам, лента удостоена четырех наград: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Известно, что за награду лучший сценарий фильм боролся с «1917» Сэма Менденса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Брачная история» Ноя Баумбаха.

Отмечается, что за всю 101-летнюю историю «Оскара» «Паразиты» стали первым южнокорейским фильмом, получившим награду, а также первым азиатским фильмом, удостоенным наградой за лучший сценарий.

Напомним, что вручение наград состоялось 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

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