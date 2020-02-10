Лос-Анджелес, США, , 08:42 — REGNUM В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения награды «Оскар», премию в номинации «Лучший фильм» получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Также «Паразиты» награждены за лучший оригинальный сценарий, а режиссер Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом признана «История игрушек — 4». Лучшей анимационной короткометражкой — «Любовь к волосам».

Лучшим документальным фильмом признана картина «Американская фабрика» режиссеров Стивена Богнара и Джулии Райхерт. Лучший короткометражный игровой фильм признана лента «Окно напротив».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер», лучшая актриса — Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в фильме «Джуди».

В номинации «Лучший актер второго плана» премию получил Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде». Эта же картина удостоена награды за лучшую работу художника-постановщика.

Напомним, что на главную премию «Лучший фильм» претендуют в 2020 необычайно много работ — это «Джокер» Тодда Филлипса, выдвинутый на кинопремию в 11 номинациях, военная драма «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

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