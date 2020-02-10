Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» получил представитель Южной Кореи Пон Чхун Хо за работу над фильмом «Паразиты».

Победитель назвал премию неожиданной наградой.

Кроме Пона на «лучшего режиссера» претендовали Квентин Тарантино с фильмом «Однажды в Голливоде», Сэм Медес со своей работой «1917», Тодд Филлипс с картиной «Джокер» и Мартин Скорсезе со своим фильмом «Ирландец».

Триллер с элементами комедии южнокорейского режиссера получил премию «Оскар» сразу в четырех номинациях: за лучший фильм, за лучшую режиссерскую работу, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке

Примечательно, что известный голливудский режиссер Квентин Тарантино опять остался без премии «Оскар» за режиссерскую работу. Он пытался получить награду в этой номинации в 1994 году за картину «Криминальное чтиво» и второй раз в 2009 году с фильмом «Бесславные ублюдки».