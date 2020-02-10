Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль стала Рене Зеллвегер, сыгравшая роль американской певицы и актрисы Джуди Гарленд.

За эту работу Зеллвегер уже получила в января 2020 года премию «Золотой глобус» в номинации лучшая драматическая актриса. Фильм «Джуди» по пьесе Питера Куилтера поставил режиссер Руперт Гулд.

Это уже второй «Оскар» американской актрисы. Первый она получила за лучшую женскую роль второго плана за работу в фильме «Холодная гора». Перед этим Зеллвегер дважды номинировалась на «Оскар» за роли в фильме «Дневники Бриджит Джонс» и мюзикле «Чикаго».

Лучшей женской ролью работу Зеллвегер в фильме «Джуди» посчитали и в Гильдии киноактеров США.