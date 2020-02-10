Лос-Анджелес, США, , 06:09 — REGNUM Премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история». 92-я церемония вручения награды Киноакадемии США состоялась 10 февраля в кинотеатре «Долби» Лос-Анджелеса.

«Некоторые говорят, что лучше не встречаться со своими кумирами, но я считаю, что если вам действительно повезёт, то они станут для вас как родители», — сказала Дерн во время получения статуэтки.

Стоит отметить, что ранее Лора Дёрн уже получила за эту роль премию «Золотой глобус» в той же номинации «Лучшая актриса второго плана». Снял «Брачную историю» режиссёр Ной Баумбах. Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

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